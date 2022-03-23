Цены на заправках в последние дни либо остановили свой рост, либо начали медленный спуск вниз, рассказывает агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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К концу года литр бензина АИ-92 будет стоить больше 50 рублей – экономист Коган
/ Сибирское Информационное Агентство /
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