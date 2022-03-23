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К концу года литр бензина АИ-92 будет стоить больше 50 рублей – экономист Коган

Цены на заправках в последние дни либо остановили свой рост, либо начали медленный спуск вниз, рассказывает агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По оценкам эксперта, средний ценник на АИ-92 в Москве сейчас 47,3 рубля при показателе в 47,2 рубля на начало года и 47,8 – на пике стоимости. На АИ-95 и АИ-98 динамика, в целом, примерно такая же – цены на заправках очень медленно, но снижаются, и сейчас находятся в районе показателей конца прошлого года.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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