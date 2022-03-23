Восемь крупных объектов – дорог и мостов сдадут в эксплуатацию в Иркутской области

Их строительство стартовало в прошлом году, рассказали SIA.RU в администрации Иркутской области.

«На многих объектах настолько большой объём работ, что их физически нельзя провести за один сезон, поэтому они получают статус переходящих. Контракт с подрядчиком заключается на весь срок. Это может быть два или три года», – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Строительство автодороги Киренск – Казачинское с 31 по 65 километр,

Капремонт дороги Баяндай – Еланцы – Хужир с 153 по 159 километр,

Капремонт дороги Бохан – Тихоновка на участке 0 – 12 км,

Капремонт трассы Иркутск – Большое Голоустное с 85 по 98 километр,

Капремонт дороги Кутулик – Бахтай – Хадахан с 14 по 24 километр,

Реконструкция подъезда к пос. Мельничная Падь с 0 по 5 километр

Капремонт моста через реку Ишин-Гол на дороге Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово,

Реконструкция моста через реку Изегольчик на 38 километре автомобильной дороги Тулун – Икей в Тулунском районе.

«Обычно на несколько лет рассчитаны работы на сложных участках, а также объекты, где необходимо уложить большое количество асфальтобетона. Это делают в тёплое время года. По всем переходящим объектам контракты были заключены в прошлые годы, подрядчики работают по заранее составленному графику», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.