780 млн рублей потратит Иркутская область на компенсацию детских путевок в лагеря

Деньги направят на приобретение путевок в детские лагеря для детей-сирот, инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

«Почти 780 млн рублей предусмотрели в бюджете на организацию отдыха и оздоровления детей в нынешнем году [773 млн направили в прошлом году – прим. ред.]. Стоимость детской оздоровительной путевки, приобретаемой за счет бюджетных средств, проиндексирована на 20%», – пишет губернатор Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Бесплатные путевки смогут получить:

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,

Дети-сироты,

Дети-инвалиды,

Дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Дети, не подпадающие под эти категории, смогут получить компенсацию в 50% от стоимости путевки, но не более максимальной стоимости путевки, установленной правительством Иркутской области.

Для получения путевки необходимо подать заявление и пакет документов в учреждение социального обслуживания. Перечень уполномоченных учреждений размещен на сайте минсоцразвития. Для информирования родителей министерство ввело реестр организаций отдыха.

Напомним, что недавно президент Владимир Путин сообщил о дополнительных выплатах семей с детьми от 8 до 16 лет. На финансирование этих мероприятий в бюджете региона резервируем порядка 4 млрд рублей.