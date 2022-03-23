Торги на рынке акций могут начаться в ближайшие дни – эксперты

На Московской бирже после трех недель простоя начались торги облигациями. Активность на рынке акций все еще заморожена, но и здесь возобновление ожидается в ближайшие дни, уверены эксперты компании «АТОН».

21 марта возобновились торги на рынке ОФЗ. Они были запущены в две стадии: сначала в режиме дискретного аукциона, по итогам которого определялась цена открытия рынка, потом стартовал обычный режим торгов. Банк России заявил, что готов для стабилизации ситуации покупать практически неограниченный объем ОФЗ, который участники рынка захотят продать.

– Тем не менее ЦБ вообще не пришлось ничего покупать, – отмечает Александр Кудрин, главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам компании «АТОН». – На дискретном аукционе доходность короткой части кривой оказалась близка к 20% (это уровень ключевой ставки), а в длинной части кривой составляла примерно 16–17% годовых. Когда начались обычные торги, в коротком конце доходность опустилась до 17%, а в длинном — до 13–14%.

Он предполагает, что тот уровень доходности, который сформировался на рынке в первый день торгов, в ближайшее время останется стабильным.

–Торги стартовали и это очень хороший знак, – подчеркивает эксперт. – Предполагаю, что торги на рынке акций тоже могут скоро начаться, возможно даже на этой неделе. Если так, то рынок постепенно шаг за шагом будет возвращаться к нормальной активности.