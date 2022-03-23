Инвесторам масштабных проектов в Иркутской области предоставят земельные участки без торгов

Такую меру поддержки инвесторов инициировал губернатор Иркутской области. Сегодня изменения в Закон «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» был одобрен на сессии Законодательного Собрания.По мнению главы региона, эти нововведения позволят усилить конкурентные преимущества Приагарья. При этом процедура предоставления участков будет открытая и прозрачная, все вопросы будут предварительно рассматриваться на Инвестиционном совете.

В законе установлен перечень условий, при которых земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен инвестору в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

– В нынешних непростых экономических условиях тема инвестиций становится еще более актуальной. Особенно она важна для отечественных инвесторов, часть из которых сегодня взяла паузу, чтобы определиться со своими дальнейшими планами. Принятие закона станет одной из важнейших антикризисных мер, направленных на поддержку основных драйверов экономики региона – наших инвесторов, позволит усилить конкурентные преимущества наших территорий, повысить инвестиционную привлекательность Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун подчеркнула, что закон значительно расширяет сферы деятельности, в рамках которых может быть реализован масштабный инвестиционный проект. Помимо обрабатывающей промышленности, приоритетными сферами признаны туризм, логистика, IT-инфраструктура, создание конгрессно-выставочного пространства, строительство жилья для работников промышленных предприятий и арендного.

– Каждая из этих сфер направлена либо на развитие абсолютно нового для экономики региона направления, либо на реализацию уже существующего потенциала, что позволит диверсифицировать экономику Иркутской области, и, как следствие, привлечь дополнительные инвестиции и новые кадры, – сказала Наталья Гершун.

Кроме того, изменения в законопроекте коснулись минимального порога инвестиций. Так, в сфере туризма он снижен с 2 млрд рублей до 500 млн рублей, в обрабатывающей промышленности и при реализации проектов по строительству жилья для работников, а также при создании распределительных центров и конгрессно-выставочных комплексов - до 200 млн рублей, при создании IT-инфраструктуры и строительстве арендного жилья - до 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.