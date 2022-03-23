Работник соледобывающего предприятия в Усолье-Сибирском погиб после травм на производстве

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело после ЧП на производстве – на соледобывающего предприятия в Усолье-Сибирском двое рабочих обварились кипятком, один из них погиб, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, 19 марта на предприятии по добыче и переработке соли в г. Усолье-Сибирском при размывке автоматизированной системы управления технологическим процессом в отделении по выварке соли, двое работников попали под кипяток. 29-летний мужчина скончался в реанимации, а 34-летний находится в стационаре», – рассказали в пресс-службе.

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.