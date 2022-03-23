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Старший сержант Сергей Бакулин из Усть-Кута погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец города Усть-Кута Иркутской области, командир разведывательного отделения, старший сержант Сергей Бакулин 1990 года рождения погиб во время спецоперации по защите Донбасса на Украине, сообщает пресс-служба администрации.

«Старший сержант Бакулин Сергей Александрович геройски сражался и выполнял свой воинский долг. Пал смертью храбрых в ходе боев с националистами, проявив мужество и отвагу», – говорится в сообщение.

За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, старший сержант Бакулин представлен к государственной награде.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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