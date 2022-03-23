Предприятия малого бизнеса в РФ смогут перенести уплату налога на полгода

Новую меру поддержки малого бизнеса утвердили власти России – предприятия смогут продлить срок уплаты налога на шесть месяцев, рассказал председатель правительства Михаил Мишустин на совещании главы государства Владимира Путина с кабмином.

«Для малого бизнеса из отдельных отраслей подготовлено еще одно решение, оно коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств: предлагается продлить для них на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода», – заявил Мишустин.

По информации правительства, это позволит бизнесу перенести на осень начало этих платежей и высвободить порядка 37 млрд рублей.