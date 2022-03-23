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Кредитную ставку для застройщиков предложено компенсировать до 15%

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на совещании главы государства Владимира Путина с кабмином 23 марта предложил компенсировать кредитную ставку для застройщиков до 15%.

«Мы отмечаем, что по проектам, которые имеют низкий объем наполнения, сегодня кредитная ставка стала от 23,5 до 30%. Конечно, при таких условиях застройщики кредит брать не могут, понятно, что они не могут достроить сегодня начатые проекты, поэтому мы предлагаем компенсировать кредитную ставку до 15%», – отметил Марат Хуснуллин.

Такая мера, по мнению зампредседателя правительства, позволит привлечь в экономику до 600 млрд рублей, а также закончить старые и начать новые проекты. Ключевая задача – сохранить объем ввода жилья в стране на уровне 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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