Какие акции будут доступны инвесторам в первый день торгов?

Завтра, в четверг, 24 марта, стартуют торги на российском рынке акций. Последняя сессия состоялась почти месяц назад — 28 февраля. Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, короткие продажи запрещены, говорится в сообщении регулятора.

В первый день торгов будут доступны 33 акции:

Обыкновенные акции АФК «Система», «Аэрофлота», АЛРОСА, МКБ, «Северстали», EN+, «Детского мира», ФСК ЕЭС, «Газпрома», «Норникеля», ЛУКОЙЛа, «Русгидро», «Интер РАО», ММК, НЛМК, «Магнита», Мосбиржи, МТС, НОВАТЭКа, «Фосагро», ПИКа, «Полюса», «Роснефти», «Ростелекома», «Русала», ВТБ; обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, «Сургутнефтегаза», «Татнефти»; привилегированные акции «Транснефти».