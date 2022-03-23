Прогноз: Как откроется рынок акций 24 марта

Торги российскими акциями возобновят 24 марта. Российский рынок акций пережил самую продолжительную остановку в истории. Торги не проводились с 25 февраля. Эксперты БКС прогнозируют, что на старте торгов желающих совершить сделки после длительной паузы будет много. После завершения активной фазы закрытия маржинальных позиций рынок акций способен значительно отскочить. В первую очередь, за счет акций экспортеров. В первые минуты можно будет оценить масштаб движения, при этом эксперты не советуют принимать поспешных решений.
Лучше рынка будут себя чувствовать экспортеры и сырьевые компании, для которых фактор геополитики компенсируется слабым рублем и ростом цен на сырье:
- Металлурги (Норникель, РУСАЛ, НЛМК)
- Золотодобытчики (Полюс)
- Нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть и др.)
- АЛРОСА
Хуже рынка будут компании, ориентированные на внутренний рынок:
- Банки (Сбербанк, ВТБ)
- Телекоммуникации (МТС, Ростелеком)
- Электроэнергетика (Интер РАО, РусГидро)
- Девелоперы (ПИК)
Некоторые бумаги могут открыться на планках, которые позже раздвинут. По мере снижения индекса МосБиржи на 15% может быть запущен дискретный аукцион по всем бумагам. В этом случае в течение 30 минут происходит сбор лимитных заявок, а заявки с исполнением по рынку не принимаются, и через полчаса сессия возобновляется.
Факторы поддержки рынка:
• Покупки со стороны Минфина РФ — анонсирована программа на 1 трлн руб.
• Отсутствие продаж нерезидентов. В 2021 г. их доля в обороте рынка акций на Мосбирже была 48%
• Психология: если будут покупки Минфина без продаж нерезидентов, то желание продавать у многих исчезнет
• Выросшие цены на сырьевые товары
• Прошедшее ослабление рубля
• Стремление инвесторов купить акции, чтобы сберечь средства от инфляции (важный драйвер)
• Позитивный старт торгов в ОФЗ. Доходности оказались ниже, чем ожидалось. Вся кривая гособлигаций находится под ключевой ставкой 20%.
Факторы в пользу падения:
• Общее ухудшение внешнего фона и санкции
• Выросшие процентные ставки
• Маржин-коллы, из-за которых будет большой навес заявок на продажу