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Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития

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Ранее политика видели в Стамбуле. «Уехал, не уехал – это его личное дело», – передает РБК цитату пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, сказал Песков. «Уехал, не уехал – это его личное дело», – добавил он.

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он уехал в Стамбул вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой. По словам одного из них, политик собирался вернуться в Россию.

В 1990-х годах Чубайс сначала возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России, затем был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год был главой Российского акционерного общества «Единая энергетическая система России» (РАО «ЕЭС»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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