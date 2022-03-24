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Почему укрепился рубль

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Запад фактически объявил дефолт по своим обязательствам перед Россией. В связи с этим Путин предложил отказаться от оплаты инвалютой российских товаров, поставляемых в ЕС и США и поставлять газ только за рубли. На этом фоне доллар установил новый трехнедельный минимум чуть ниже 95 руб.

«Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Евросоюз и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — отметил Путин.

Он заявил, что оплата экспортируемого в недружественные страны российского газа переводится в рубли. Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ импортерами российского газа.

По итогам торгов рубль укрепился более чем на 5,5% к бивалютной корзине.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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