В России предлагают ввести эталон стоимости стройматериалов для госсектора

Речь идет о стройматериалах социальных и спортивных объектов, школ, детсадов, больниц и других, сообщают «Известия».

Для этого следует создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою. Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Всероссийский центр национальной строительной политики.

В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в установленном порядке в Минстрой. Редакция направила запрос в Министерство строительства и ЖКХ.

– Единый федеральный центр поставщика будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек. Остальным участникам рынка придется ориентироваться на установленные цены, – сказал «Известиям» председатель ВЦНСП Александр Моор.

Сегодня госзаказчикам приходится закупать стройматериалы по рыночной стоимости, объяснил он. По данным коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, за последний год стройматериалы в среднем подорожали на 25-30%, а цена некоторых наименований увеличилась на 50-100%, к ним относятся металлопрокат, в том числе арматура, и нерудные материалы (песок, щебень), сказал он. В первой половине марта 2022 года арматура и импортируемые отделочные материалы стали дороже на 20-30%, добавил Дмитрий Голев.