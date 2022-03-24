Бизнес Приангарья переходит в российское облако

Размещение основной ИТ-инфраструктуры на иностранных облачных ресурсах стало не просто сопряжено с высокими рисками, а зачастую вообще невозможно. Потеря связи, замедление скорости, сложности с оплатой и высокий курс валют – только часть проблем. Поэтому многие компании Иркутской области начали оперативно переносить свою ИТ-инфраструктуру на отечественные площадки. Только за последние две недели спрос на перенос ИТ-инфраструктуры удвоился. О том, как и зачем предпринимателям Приангарья переходить в российское облако, мы выяснили у директора МТС в Иркутской области Константина Зимина.

Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области

Фото из архива компании

Константин, скажите, изменятся ли из-за санкций условия работы российских облачных сервисов?

- На данный момент, мы не видим рисков, которые могли бы напрямую повлиять на качество наших сервисов: клиенты #CloudMTS получают услуги в полном объёме. При этом мы уже сейчас предпринимаем усилия, чтобы торговые и технологические ограничения не отразились на планах развития сервисов.

Что делать компаниям, которые находятся в состоянии неопределенности по поставкам оборудования и комплектующих?

- Таким компаниям советую использовать облачную инфраструктуру в качестве резервной площадки, где они могут «переждать», пока прибудут комплектующие. Тогда не придется без необходимости останавливать бизнес-процессы или тратить огромные деньги за срочность доставки. Облако – это услуга. Ей можно воспользоваться, чтобы закрыть ключевые потребности здесь и сейчас, а когда потребность исчезнет, ее оперативно можно отключить.

Что будет с импортозамещением оборудования?

- Мы продолжаем работать с партнерами, которые ведут бизнес в России, и используем российские решения в области ИТ и инженерного оборудования.

Блокировка, DDoS-атаки: насколько безопасно сейчас хранить данные в облаке? Какие есть гарантии от взлома и атак?

- Мы не наблюдаем роста кибератак на системы #CloudМТС: наши сервисы работают в штатном режиме. Вместе с тем мы видим, что количество DDoS-атак на российские сервисы за последнее время увеличилось, и поэтому готовы к новым вызовам. Инфраструктура #CloudМТС обеспечена средствами защиты информации. В том числе, системой фильтрации трафика и платформой защиты от атак и уязвимостей в веб приложениях Web Application Firewall.

Мы рекомендуем полный спектр систем фильтрации трафика и защиты от взлома и готовы предоставить защищённый с ФЗ-152 сегмент облака, современную систему защиты от DDOS-атак и WAF и при необходимости комплекс консалтинговых услуг по информационной безопасности, включая подбор необходимого оборудования и систем защиты информации.

Можно ли перенести в #СloudMTS данные из иностранных облаков?

- Да, можно: мы помогаем оперативно перенести данные в облако #СloudMTS. Облачную инфраструктуру #СloudMTS можно будет использовать уже в день обращения. Сроки полного переноса инфраструктуры будут зависеть от объёма информации.

Становится очевидно, что миграция ИТ-инфраструктуры в российские облака неизбежна. При этом эксперты рекомендуют компаниям, планирующим переход в облако, не затягивать этот процесс – из-за ажиотажного спроса ресурсы центров обработки данных быстро заполняются, и облачное импортозамещение идет полным ходом.

Российская облачная платформа #CloudMTS развернута на базе 14 географически распределенных дата-центров стандарта надежности Tier III и собственной магистральной сети протяженностью 248 тыс. км. В своей облачной платформе МТС использует наиболее надежное и производительное оборудование от признанных отраслевых лидеров, сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, систему мониторинга информационной безопасности SOC, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин. Гибкая система оплаты с фиксированным месячным тарифом и объёмом ресурсов либо по факту использования ресурсов с периодом тарификации в 1 час делает облачные сервисы доступными предприятиям любой величины.