Стресс на рабочем месте: мнение работодателей и соискателей

По результатам опроса hh.ru и сервиса подбора психологов Alter (есть у SIA.RU), работодатели и соискатели из Иркутской области солидарны в том, что выгорание является одной из главных причин стрессов на работе, однако, в остальном видение расходится.

Данные опроса показали, что 16% потенциальных сотрудников из Иркутской области при поиске работы готовы рассматривать вакансии с меньшей зарплатой, если работодатель предоставляет психологическую помощь сотрудникам.

«Эти результаты говорят о том, что в последнее время соискатели все чаще ищут не просто место, где им будут платить определенную зарплату, но и компанию, готовую заботиться о сотрудниках, в том числе об их эмоциональном состоянии. Ценность ментально комфортной среды в обществе растет, а вместе с ней становятся всё более важными корпоративная культура, атмосфера в компании, экологичность в общении друг с другом», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Большинство соискателей из Иркутской области (69%) считают, что стресс не является нормальной частью жизни. Но при этом каждый третий уже готов признать полностью или частично, что постоянные стрессы и тревога являются нормальным явлением, которое необходимо принять, как данность (31%).

Интересно, что в ходе исследования стало заметно, насколько у работодателей и соискателей разные взгляды на то, что вызывает стресс на рабочем месте.

В частности, по мнению работодателей, главные проблемы, вызывающие стресс, – это объём работы (57%), эмоциональное выгорание (47%) и сроки выполнения задач (46%). Для сотрудников же главными проблемы являются эмоциональное выгорание (56%), руководство (43%) и атмосфера в коллективе или неуверенность в завтрашнем дне (по 41%). При этом объём работы (23%) и сроки выполнения задач (19%) находятся ближе к концу списка причин для стрессов: на седьмом и восьмом месте из девяти.

Больше всего согласия между сотрудниками и работодателями наблюдается в оценке эмоционального выгорания как причины стресса.