Будущие архитекторы оценили ход восстановления Курбатовских бань в Иркутске

Студенты Института архитектуры, строительства и дизайна Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), обучающиеся реставрационному делу, побывали на месте строительства бань Курбатова и Русанова. Экскурсию организовала компания En+ Group, которая занимается возрождением исторического объекта в Иркутске. Студенты смогли не только оценить процесс воссоздания элементов первоначального исторического фасада объекта культурного наследия, но и сами заложить несколько кирпичей.

Представители организации-застройщика рассказали о том, как обустраивается банный комплекс, показали внутреннюю территорию, бассейн, помещения для парных, парадную, холл. Будущие специалисты увидели, какие решения применяются для различных инженерных задач, узнали об особенностях прокладки коммуникаций, отделке потолков и стен.

Студенты получили мастер-класс от каменщиков-реставраторов, после чего попробовали заложить несколько кирпичей, чтобы символично присоединиться к воссозданию легендарного объекта.

Для облицовки фасада и внутренних стен мастера используют специальный кирпич. Этот строительный материал в несколько раз дороже аналогов. Его применение придает фасадам максимальное сходство со строениями, возведенными более 100 лет назад.

Евгения Пуляевская, директор ООО Прибайкалье (входит в En+ Group):

– Сегодня у Курбатовских бань появляется вторая жизнь. Банный комплекс будет состоять из русской, финской, турецкой бань, бассейна. Также откроется бутик-отель. Все это станет украшением города. Что касается процесса строительства, наш приоритет – это качество и внимание к деталям. Мы готовы быть в этом плане эталоном, поскольку речь идет о значимом объекте.

Александр Прокудин, кандидат исторических наук, доцент кафедры историко-культурного наследия:

– Мои впечатления от увиденного позитивные. Я помню, что здесь было в конце 90-х годов. Когда бани окончательно закрылись, строения в течение 20 лет разрушались. Сегодня перемены в лучшую сторону очевидны. Смысл же сохранения исторического наследия заключается в том, чтобы Курбатовские бани жили, а не превращались в музейные экспонаты, поэтому их адаптация к современным условиям является логичной и обоснованной.

Алеся Рыкова, студентка третьего курса факультета реконструкции и реставрации архитектурного наследия ИРНИТУ:

– Для меня это историческое событие, о котором я буду рассказывать своим детям. Ранее я уже разрабатывала проект Цесовской набережной, работала с этой территорией. Очень хотелось воочию посмотреть сам процесс строительства. А заложить уже камень в историю этих бань, это просто великолепно, я очень рада.

Идея участия компании En+ Group в масштабном обновлении городов Сибири, создания комфортных условий для их жителей, принадлежит основателю холдинга Олегу Дерипаске. Благодаря ему энергохолдинг на протяжении многих лет активно создает новые общественные пространства, которые становятся центрами притяжения для горожан и туристов.

Курбатовские бани – символ возрождения Цесовской набережной в Иркутске. Будучи флагманом градостроительных проектов, они свидетельствуют о масштабных преобразованиях. В дальнейшем на берегу Ангары появится жилой квартал от архитектора с мировым именем, а после проведения берегоукрепления, Цесовская набережная будет благоустроена.