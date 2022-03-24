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Общественная палата и мэрия Иркутска проведут рейды по контролю за ценами

С 4 марта от горожан поступило 125 жалоб на повышение цен, рассказали SIA.RU в мэрии.

В основном цены растут на:

  • сахар,
  • молочные продукты,
  • товары для детей.

Также горожане жалуются на завышение цен на оптовых рынках, отсутствие ценников.

По каждому обращению проводятся проверки. Данные направляются в Управление федеральной антимонопольной службы Иркутской области и в прокуратуру для принятия мер.

Начальник департамента потребительского рынка Анна Дудкевич подчеркнула: рост цен – ответ на ажиотажный спрос со стороны покупателей. Вместе с тем, администрация города ежедневно проводит мониторинг товарных запасов основных продовольственных товаров организаций сферы розничной и оптовой торговли.

Дефицита на данный момент нет, уверяют в общественной палате.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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