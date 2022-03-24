Альфа-Банк запускает бесплатные курсы по IT

Альфа-Банк запускает Alfa Campus — трёхмесячные курсы для всех, кто хочет стать айтишником.

В Alfa Campus 3 факультета: системной аналитики, тестирования и микросервисной архитектуры. Аналитике и тестированию банк научит бесплатно. Преподаватели — ведущие разработчики Альфа-Банка.

Курсы начинаются уже в апреле. Чтобы поступить, нужно подать заявку на https://alfa-campus.ru до 3 апреля. Лучшие выпускники получат оффер от Альфа-Банка.

«Alfa Campus — это шанс попасть в IT-команду самого цифрового частного банка в России. Мы готовы учить всех, кто покажет высокую мотивацию: студентов старших курсов, молодых айтишников и даже людей других специальностей», — подчеркнул директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Уже осенью банк планирует открыть новые факультеты Alfa Campus по UX, scrum, product и другим востребованным направлениям.