Банк «Открытие» стал победителем национального конкурса лучших мобильных приложений в финансовой сфере

Мобильное приложение банка «Открытие» для розничных клиентов признано лучшим в номинации «Банковский и финансовый сервис» национальной премии «Золотое приложение» по итогам 2021 года.

Лауреатов премии определяло экспертное жюри, состоящее из представителей ведущих компаний телекоммуникационной отрасли и IT-технологий.

Павел Михалев, директор департамента Digital банка «Открытие», подчеркнул, что эта победа — результат совместной работы UX/UI- и продуктовых команд банка.

«За прошлый год в дистанционных каналах банка появилось более 300 новых функций. Приятно, что результат нашей работы оценили клиенты: CSI (Customer Satisfaction Index — индекс удовлетворенности клиента) мобильного приложения вырос с 8,5 до 8,7. Мы гордимся тем, что постоянно совершенствуем наши продукты и внедряем новые инструменты — это позволяет клиентам решать повседневные финансовые задачи легко и удобно», — отметил он.

Премия «Золотое приложение» ― ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета. Одна из наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки. Организатор премии ― Российская ассоциация электронных коммуникаций, созданная в 2006 году.

Мобильное приложение банка «Открытие» — это удобное управление своими финансами 24/7. Приложение позволяет клиентам анализировать расходы и доходы и отслеживать подписки на сервисы, чтобы не тратить лишних средств. С помощью уведомлений о налогах и штрафах клиенты могут вовремя узнать о начислениях и оплатить их за пару действий. Бесплатные звонки в поддержку из приложения гарантируют, что клиенты получат помощь в любой точке мира, а интеграция с Госуслугами позволяет легко стать клиентом без визита в офис.