Клиенты банка «Союз» теперь могут открыть текущие счета в китайских юанях

Банк «Союз» расширяет линейку валют, с которыми могут работать клиенты. Теперь в системе «Интернет-банк», мобильном приложении и офисах банка можно открыть счета и в китайских юанях.



Китайский юань является одной из основных резервных валют для центральных банков мира и давно зарекомендовал себя как одну из самых популярных валют для трансграничных платежей.



Клиенты банка «Союз» могут открывать текущие счета в валюте китайский юань и совершать базовые безналичные операции, доступные для текущих счетов в банке.



Узнать подробнее можно на сайте, в офисах банка или по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).