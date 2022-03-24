Новости

Вебинар «Как помочь себе в периоды стресса и неопределенности» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему  «Как помочь себе в периоды стресса и неопределенности»,который пройдет 28 марта 2022 года в 11:00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее  мобильной версии. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Татьяна Демина, сертифицированный коуч ICF, спикер всероссийских конференций и международных бизнес-клубов, спикер Сколково, автор успешных бизнес-тренингов и тренингов по личностному росту.

В современных реалиях руководителю и предпринимателю всё сложнее сохранять спокойствие и уверенность для принятия важных стратегических решений в своём бизнесе. На семинаре мы обсудим и научимся контролировать уровень стресса, поговорим о работе с негативом от клиентов и освоим инструменты работы с внутренним состоянием.

Читайте также:

Круглый стол о современной бизнес-литературе пройдет 4 марта в Иркутске
3 марта 2022
Иркутские предприниматели поборются за грант «Сколково»
21 февраля 2022

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

  • Определение карты вызовов в период неопределённости
  • Внутренние ресурсы для преодоления стресса
  • Набор микропрактик для ежедневного применения
  • Работа с уровнем счастья на работе
  • Как преодолеть стресс при негативных отзывов от клиентов.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров  в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (180)


Реклама на сайте

Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека
ВТБ начал прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях
Рубль на рубль, кирпич на кирпич: рынок жилья поддержат и спросом, и предложением
Льготная ипотека перезапускается?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании