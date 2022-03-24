За оплату путешествий по России держатели карт «Мир» от Примсоцбанка получат 20% кэшбэка

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 20% кэшбэка за онлайн-оплату туров и проживания в отелях. Максимальная сумма кэшбэка составляет 20 000 рублей.

– Для участия в акции зарегистрируйте карту «Мир» от Примсоцбанка в Программе лояльности платёжной системы «Мир» на privetmir.ru/russiatravel или в приложении «Привет, Мир!».

– выбирайте путешествие по внутренним направлениям от 2 ночей и более от туроператоров и отелей на сайте мирпутешествий.рф;

– оплачивайте поездку зарегистрированной в Программе лояльности платёжной системы «Мир» картой «Мир» на странице акции выбранного туроператора или отеля;

– получайте кэшбэк 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку.



Отметим, акция продлится с 15 марта 2022 (с 00:00:00 по московскому времени) по 30 апреля 2022 (по 23:59:59 по московскому времени). Путешествие должно состояться в срок с 15 марта по 30 июня 2022 года включительно. Минимальная продолжительность тура или проживания — от 2 ночей.



Кэшбэк будет начислен в срок до 5 рабочих дней с момента поступления информации о платеже Оператору акции. Бюджет акции ограничен размером субсидии, предоставляемой Оператору Федеральным агентством по туризму на основании соглашения о предоставлении субсидии. Акция может быть досрочно приостановлена Оператором в случае исчерпания бюджета акции.



Акция проводится при участии Федерального агентства по туризму (адрес местонахождения: Россия, 125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2,

ОГРН 1057746091369).

Организатор акции — АО "НСПК".

ОГРН: 1147746831352.

Юридический адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11, +7 (800) 100-54-64.