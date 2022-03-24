Банк Уралсиб в Новосибирске открыл центр малого бизнеса

22 марта 2022 года Банк Уралсиб в Новосибирске в БЦ «Гринвич» открыл центр развития малого бизнеса. Это новый формат привлечения и обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса, который Уралсиб сегодня активно развивает. В феврале в Омске был открыт первый такой центр в Сибирском регионе, рассказали SIA.RU в банке.

В торжественном мероприятии в Новосибирске приняли участие: заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Евгений Абузов, Председатель Совета Новосибирской городской ТПП Владимир Женов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей НСО Николай Мамулат, группа руководителей блока малого и среднего бизнеса центрального офиса банка (Москва), сотрудники центра.

Центры малого бизнеса уже открыты в нескольких крупных городах присутствия, в которых банк ставит задачу развивать потенциал предпринимательства и расширять действующую базу клиентов. Задача центра малого бизнеса в Новосибирске – формирование долгосрочных взаимовыгодных отношений с предпринимателями, увеличение доли банка в сегменте малого бизнеса, рост кредитного портфеля.

«Сегодня у нашего банка есть все возможности увеличить клиентскую базу, прежде всего за счет предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Банк Уралсиб может предложить таким компаниям выгодные условия обслуживания и долгосрочную перспективу сотрудничества. У нашего центра развития малого бизнеса в Новосибирске есть все для достижения значимых результатов», – отметил Заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Евгений Абузов.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, он активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк имеет своей целью предоставление востребованных продуктов и процессов, повышение качества обслуживания.