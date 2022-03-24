Россияне поделились списками антикризисных закупок

В последние дни каждый четвертый россиянин, ожидая повышения цен и исчезновения из магазинов некоторых товаров, делал покупки впрок. Чаще всего запасаются бакалеей. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, закупки «на будущее» в последние дни делал каждый четвертый россиянин (25%). Напротив, 75% не покупали ничего впрок. Чаще всего респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели».

Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно респондентам старше 45 лет (27%). Реже всего так поступают россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. (21%).

Что именно чаще всего приобретали россияне в последние дни? Крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею купили 44% опрошенных. Бытовой химией запаслись 16%, предметами личной гигиены – 14%, всеми привычными продуктами – 12%. Каждый десятый (10%) купил лекарства. В том, что покупали впрок все подряд, признались 8% респондентов. По 5% закупили консервы и товары для животных, 4% обновили одежду и обувь, по 3% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.

Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам: они сообщали об этом вдвое чаще женщин. Женщины чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, – среди женщин.