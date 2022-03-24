Средний размер автокредита в России в феврале составил рекордные 1,35 млн рублей

В Москве средний чек почти достиг 2 млн рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в феврале 2022 года средний размер выданных автокредитов достиг рекордных 1,35 млн. руб. Это на 4,8% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в январе 2022 года – 1,29 млн руб.) и на 37,5% больше, чем в феврале прошлого года (0,98 млн руб.).

В феврале 2022 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (1,97 млн руб.),

Московской области (1,64 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,56 млн руб.),

Краснодарском крае (1,43 млн руб.),

Ленинградской области (1,38 млн руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный рост данного показателя в феврале 2022 года продемонстрировали:

Волгоградская область (+49,6%),

Оренбургская область (+45,0%),

Челябинская область (+44,7%),

Красноярский край (+44,2%),

Воронежская область (+44,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 31,5% и 33,2% соответственно.

«Средний чек выданных автокредитов непрерывно растет с весны прошлого года на фоне некоторого сокращения количества кредитов, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Это объясняется продолжающимся уже более года дефицитом новых автомобилей в российских автосалонах, а также все более консервативной кредитной политикой банков. Влияние новых санкций на ситуацию в феврале еще не «вызрело» и серьезной роли пока не сыграло. Но уже в ближайшие месяцы этот фактор станет определяющим для кредитного рынка, в том числе, по причине серьезного роста ставок. Скорее всего, мы увидим сокращение выдач, сравнимое по масштабам с «карантинным» падением выдачи весной 2020 года. При этом Персональный кредитный рейтинг (ПКР) сохранит свое определяющее влияние при определении условий новых кредитов».