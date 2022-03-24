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923 жителя Иркутской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 282 152.

В больницах области остаются 1 176 человек, выздоровело – 1 231, умерло пациентов с коронавирусом – 12.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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