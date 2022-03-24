Томский университет разработал новый материал для строительства зданий на основе байкальского ила

Томский государственный архитектурно-строительный университет разработал новый материал – аглопорит – из байкальского ила с очистных сооружений, который может быть использован при строительстве зданий, сообщается на сайте организации

«Изначально мы выявили основные параметры аглопорита. Далее, на основе этих данных спроектировали состав бетонной смеси по методике, разработанной на кафедре. Полученные в результате испытаний характеристики плотности и прочности позволяют рекомендовать аглопорит в производстве бетонов для строительства малоэтажных зданий и сооружений и наружных конструкций в высотных зданиях», – рассказал доцент кафедры строительных материалов и технологий вуза Алексей Стешенко.

Аглопорит был получен в лаборатории «Межотраслевого проектно-строительного центра». Исходный материал брали не только на Байкале, но и с очистных сооружений Томска и промышленного предприятия в Кемерово.