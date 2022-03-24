ВТБ Лизинг признан лидером рынка по объему новых сделок в сегменте ж/д

ВТБ Лизинг занял верхнюю строчку в рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте железнодорожной техники, выпущенном рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2021 года. Кроме того, у компании самый большой на рынке портфель оборудования для нефте- и газодобычи и переработки и лидирующая позиция на рынке Центрального федерального округа за исключением Москвы.

«Компетенции ВТБ Лизинг в сегменте железнодорожной техники и оборудования для нефтегазового сектора традиционно сильны. Мы предлагаем максимально выгодные и удобные условия сделок, занимаем максимально гибкую позицию, ориентируясь на потребности бизнеса. Сейчас сложно давать прогнозы по объемам нового бизнеса в 2022 году, но совершенно точно, мы будем фокусироваться на развитии лизинга в России, адаптируя его к новым условиям, поддерживать наших клиентов, искать новые решения для удовлетворения их потребностей и участвовать в инвестиционных программах предприятий как в Москве, так и во всех регионах, где представлена наша компания», - отметила управляющий директор по лизингу подвижного состава ГК ВТБ Лизинг Оксана Ивановская.

ВТБ Лизинг – крупнейшая лизинговая компания в России по парку ж/д вагонов: около 128 тысяч единиц по состоянию на 31 декабря 2021 года. Это свыше 10% общего ж/д парка в России. В прошлом году в ж/д сегменте компания поставила клиентам технику общей стоимостью 69 млрд руб. с НДС, это на 33% больше, чем в 2020 году. Компания не только наращивала объемы поставок техники клиентам, но и активно развивала направление операционного ж/д лизинга (в 2021 году этот парк был увеличен с 6 тысяч до 15 тысяч вагонов).

В сегменте оборудования для нефте- и газодобычи и переработки компания передала клиентам имущество на 5,2 млрд руб. с НДС, что в 3,7 раза превышает показатель предыдущего периода. По данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды в этом направлении составил 12,5 млрд рублей.

В 2021 году ВТБ Лизинг активно развивал бизнес в регионах, компания стала лидером рынка в Центральном федеральном округе за исключением Москвы. Объем нового бизнеса здесь составил 40,9 млрд руб., он динамично рос на протяжении года – прирост составил 141% год к году.

За 2021 год ВТБ Лизинг заключил 37 тысяч новых договоров, количество клиентов компании превысило 28 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Объем нового бизнеса достиг почти 234 млрд руб. с НДС, что на 63% больше, чем в 2020 году. Чистая прибыль ВТБ Лизинг составила 14,8 млрд руб., это на 8% выше показателя предыдущего года по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 12%, до 499,6 млрд руб. Выручка компании составила 62,1 млрд руб., что на 7% больше, чем в предыдущем году.