Школу в поселке Дзержинск Иркутской области откроют на 2 года раньше, чем планировалось

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что школу в поселке Дзержинск на 352 места откроют в 2022 году – на 2 года раньше, чем планировалось.

«Благодарен Марату Хуснуллину за возможность перераспределения федеральных средств. Образовавшаяся экономия бюджета в рамках реализации проекта «Стимул» и будет переправлена на школу. Изначально по контракту мы должны были ввести школу в Дзержинске в декабре 2024 года», – рассказал глава рениона.

Сейчас строительная готовность школы – 83%. В учебном заведении будет большой актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, спортзал с раздевалками и душевыми, спальни для дневного сна для самых маленьких учеников, игровая комната.