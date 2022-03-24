Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию

Россия сняла ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией – решение было принято 24 марта оперативным штабом по борьбе с ковидом, сообщает пресс-служба правительства России.

Нововведение вступит в силу 30 марта 2022 года. Пересекать границу смогут как граждане Казахстана и Монголии для посещения Российской Федерации, так и россияне для выезда за рубеж через сухопутный участок.

Напомним, российские сухопутные границы оставались закрытыми из-за пандемии с марта 2020 года. На прошлой неделе ограничения сняли для поездок в Белоруссию. Также пересекать российскую границу могут граждане ДНР, ЛНР и Украины.