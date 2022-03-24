Санкции против РУСАЛа отрикошетят по всему миру

Австралия запретила экспорт глинозема в Россию, это отразится на сырьевой базе РУСАЛа, но в итоге санкции ударят не столько по России, сколько отрикошетят по всему миру, пишет “Комсомольская правда”.

РУСАЛ – один из мировых лидеров алюминиевой отрасли – «первую серию» санкций прошел еще в 2018 году, когда Минфин США решил показательно «наказать» основателя компании Олега Дерипаску: под угрозой разрыва отношений с любыми европейскими и американскими фирмами запретил контрагентам какие-либо коммерческие отношения с РУСАЛом. Нельзя продавать сырье, покупать готовую продукцию, заниматься перевозками и т.д., пока Дерипаска не передаст кому-нибудь свою долю в компании. Олег Дерипаска между личной гордостью и спасением стратегической отрасли российской экономики выбрал второе. Тогда, в 2018, это позволило сохранить все заводы компании, практически все торговые и производственные связи, и самое главное – людей.

– Если в 2018-м году санкции в адрес РУСАЛа и Дерипаски не восприняли всерьез, – пишет “Комсомольская правда”. – Даже чиновники посмеивались, мол, ну что такого, тряхнут олигархи мошной, ничего страшного. То теперь понятно: дело не в олигархах и их личном достатке.

Новые санкции 2022 – решение Австралии – это новый вызов. В данном случае, подчеркивают в издании, запрет на продажу глинозема не связан с личностью основателя РУСАЛа. Это разрушение сырьевой базы - это удар по всей цепи переработки, которая сосредоточена в Сибири и на Урале.

С началом спецоперации на Украине закрыли Николаевский глиноземный завод, а это 15% потребляемого Русалом глинозема. Теперь власти Австралии запретили поставки глинозема в Россию с завода в Квинсленде Queensland Alumina (QAL), а это еще 9% от всего перерабатываемого сырья.

Аналитики алюминиевого рынка уверены, что у компании есть резервы: в структуре РУСАЛа девять глиноземных заводов: кроме украинского и австралийского есть еще предприятия в России (Богословский, Ачинский, Уральский, Пикалевский глиноземные заводы), Ирландии (Aughinish Alumina), Гвинее (Friguia) и на Ямайке (Windalco).

Но в реальности решение Австралии может значительно перекроить весь рынок цветных металлов, и все производственные и логистические цепочки между компаниями и предприятиями из разных стран придется пересобирать заново. А это процесс небыстрый.

РУСАЛ уже давно нельзя назвать сырьевой внутрироссийской компанией: сейчас предприятия холдинга работают в 13 странах мира. А это значит, что новые санкции против РУСАЛа могут отрикошетить по всему миру.