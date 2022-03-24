Процент доступных для покупки по льготой ипотеке квартир вырос в 10 раз после смены ее условий

Эксперты сервиса «Циан. Аналитика» рассчитали, какой объем первичного рынка и квартиры с какими характеристиками попадут под новые условия льготного ипотечного кредитования.

Согласно расчетам, 78% квартир на первичном рынке крупных городов с населением свыше 500 тыс. человек можно будет купить по льготной ипотеке на новых условиях. Ранее, когда лимит равнялся 3 млн рублей, доля подходящих квартир была на уровне 8%.Кроме того:

Без учета рынка Московского и Петербургского регионов – 78% вместо прежних 14%. Отдельно по столичным регионам показатель вырос с 3% до 79%.

В Москве с обновлением максимального лимита доля подходящего жилья выросла с 0% до 54%, в Санкт-Петербурге – с 3% до 77%.

Льготную ипотеку снова «вернули» в 11 населенных пунктов, где ранее лимита не хватало с минимальным первым взносом.

Максимальная доля квартир, подходящих для субсидии, зафиксирована в Кирове, Ижевске, Московской области, Махачкале, Ленинградской области.

Средняя площадь жилья, подходящего под обновленную субсидию – 48,3 кв. м, вместо прежних 34 кв. м с трехмиллионным лимитом – купить можно на комнату больше.

Стоимость квартиры в целом по рынку – на четверть выше, чем по обновленной льготной ипотеке.

В пяти городах увеличенного лимита не хватит, чтобы купить среднюю квартиру с минимальным первым взносом 20%.

Напомним, условия выдачи льготной ипотеки скорректированы: ставка увеличена с 7% до 12%, а максимальный лимит – до 12 млн рублей в столичных регионах и до 6 млн – в остальных городах.