«Фишки» взлетели на 20% – эксперты оценили итоги первого дня на рынке акций

Сегодня Московская биржа в ограниченном режиме запустила торги акциями. Торги на рынке акций не проводились почти месяц — с 28 февраля.Индекс Мосбиржи завершил сессию ростом на 4,37% (2578 пунктов). Долларовый индекс РТС снизился на 9% (852 пункта). В целом, экcперты оценивают первый день, как успешный. С утра одни инвесторы закрывали «шорты», а другие «припарковывали» свои рубли в акциях, чтобы как-то сберечь их от инфляции.

Элбек Далимов, руководителя отдела торговли акциями АТОН:

«Рынок, по сути, был закрыт около месяца, по простым причинам: если бы его дали открыть раньше, это привело бы к какому-то существенному снижению. Как следствие, каждое снижение могло бы вызвать каскад принудительных закрытий позиций, и в итоге могла бы пошатнуться вся финансовая система.

Сегодня был сделан первый шаг в нашей новой реальности — и в целом, этот шаг был достаточно успешным. Во-первых, мы не увидели какого-то существенного снижения рынка, во-вторых, рынок нормально функционировал, что дает основания полагать, что в будущем он сможет нащупать какую-то равновесную точку и дальше развиваться в условиях этой новой реальности».

Что примечательное можно выделить?

«Что касается непосредственно самих торгов: сегодня к ним были допущены только резиденты. Нерезидентов мы отсекли, а именно они держат более половины free float на рынке в российских акциях (и эта группа инвесторов точно должна была продавать), так что предложение в бумагах было ограничено. Поэтому с утра мы увидели огромное количество именно ритейла, которые с одной стороны закрывали «шорты», а с другой, были готовы «запарковать» свои рубли в акциях, чтобы как-то сберечь их от инфляции.

Учитывая, что существенной продажи не было, на рынке происходили резкие колебания: в первые 20 минут «фишки» взлетели в пределах 20%. Потом рынок немного успокоился, объемы торгов упали, и бумаги, которые резко выросли, львиную долю своего роста растеряли под конец торгов. Экстраординарных заявок, в том числе, от ФНБ, а также пенсионных денег мы сегодня не заметили».

Что можно сказать о конкретных акциях?

«Если говорить о конкретных секторах, то можно выделить следующие:

- нефтегазовый сектор: бумаги в целом подрастали более чем на 20% первые 20 минут торгов, и в конце торгов большую часть роста они смогли удержать. Тут логика простая: нефть и газ высоки, сами компании в той или иной степени будут интегрированы в глобальную экономику, и с ними все будет нормально;

- горно-металлургический сектор плюс удобрения: бумаги также чувствовали себя хорошо, «Норникель» вырос на 10%, «Русал» — на 15%, «Фосагро» — почти на 25%. И это логично — алюминий, никель, палладий, удобрения, алмазы пользуются спросом;

- металлургический сектор: по объективным причинам чувствовал себя гораздо хуже. Во-первых, сейчас нарушены определенные логистические цепочки, во-вторых, до санкционного давления мы ожидали больших дивидендов от этих компаний, теперь же есть ожидания, что металлурги могут существенно скорректировать свои дивиденды.

Есть и отдельные истории, которые чувствовали себя хуже рынка: ВТБ, который попал в SDN-лист, электроэнергетика, которая вообще сейчас без триггеров, «Аэрофлот».

В текущей ситуации предпочтительно выглядят бумаги нефтегазового сектора (в первую очередь, ЛУКОЙЛ и «Газпром») – они будут торговаться чуть выше, чем до закрытия 25 февраля. Банки плюс-минус останутся на текущих уровнях («Сбер» может быть интересен, если опустится ниже 130 рублей за акцию), металлурги могут немного просесть и заморозить дивиденды».