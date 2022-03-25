Цена на сахар в Иркутской области за 3 недели выросла на 35,5%

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова во время прямого эфира 24 марта заявила, что в регионе за 3 недели цена на сахар поднялась на 35,5%.

«За период с 25 февраля по 17 марта, то есть за 3 недели, по официальным данным Иркутскстата повышение цен более чем на 10% произошло на такие товары как сухие молочные смеси для детского питания, сахар, чай, крупа гречневая, овощи, бананы, пеленки для новорожденных, бытовая техника. При этом самый большой рост произошел на сахар-песок – за 3 недели он составил 35,5%», – сказала Степанова и добавила, что стоимость сахара в Иркутской области сейчас колеблется от 74,49 руб. в сетевых магазинах до 102,47 руб. за килограмм в несетевых точках.

Объемы продажи сахара выросли за указанный период примерно в 3 раз – выложенный на прилавки продукт разбирают в течение 1-2 часов, что в первую очередь сказалось на стоимости. Кроме ажиотажного спроса на цену повлияли снижение курса национальной валюты, стоимость кредитов, полная предоплата за товар, увеличение транспортных расходов, цены расходных материалов, дефицит некоторых видов сырья.

При этом динамика цен в Приангарье, по словам Степановой, соответствует общероссийским тенденциям. В целом ситуация на потребительском рынке региона оценивается как стабильная.