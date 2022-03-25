ФАС возбудила дела в отношении аптеки в Иркутской области, призывавшей запасаться лекарствами

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области возбудило дела в отношении «Аптеки от склада», которая с помощью рассылки призывала людей запасаться лекарствами, сообщает пресс-служба ведомства.

«Управлением возбуждены два дела по признакам нарушений рекламного законодательства в отношении индивидуального предпринимателя по фактам распространения рекламы следующего содержания: «Добрый день! Вас приветствует Аптека от Склада. Позаботьтесь о себе и близких людях с хроническими заболеваниями. Купите жизненно необходимые препараты отечественного и зарубежного производства. Если Вам помогают только импортные лекарства, купите их с запасом. Так Вы будете готовы к возможным перебоям с поставками и повышению цены», – рассказали в ФАС.

Согласно статье, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение таких сообщений.