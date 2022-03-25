Марина Седых: Восточная Сибирь – отличная возможность построить карьеру в нефтегазовой отрасли

Об этом заявил генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых в рамках 5-го Международного научно-практического форума «Нефтяная столица» в г. Сургут. Благодаря запуску газохимического кластера региону потребуются 2 тыс. специалистов для работы на постоянной основе.

Компания прилагает значительные усилия, чтобы добиться максимально эффективного использования добытых углеводородов. Так, Иркутская нефтяная компания реализует крупнейший в Восточной Сибири проект – создание газохимического кластера на севере области, цель которого – рациональное применение и монетизация значительных объемов попутного нефтяного и природного газа.

Во время пленарного заседания, посвященного ESG, Марина Седых рассказала, что после запуска Иркутского завода полимеров – самого масштабного проекта газохимического кластера – потребуются еще 1600 специалистов, которых компания приглашает к сотрудничеству не только из своего региона, но и со всей Сибири. «Восточная Сибирь только начинает развиваться. Мы рады всем, приезжайте и развивайте вместе с нами новую нефтегазовую провинцию», – отметила генеральный директор.

Также Марина Седых напомнила, что Иркутская нефтяная компания оценила важность устойчивого развития задолго до того, как ESG-стратегия стала мировым трендом. Так, в 2009 году ИНК стала первой и единственной компанией в России по закачке попутного газа в пласт, проект реализуется и сегодня. В 2021 году, впервые в России, ИНК-Капиталом были выпущены облигационные акции. Привлеченные средства направлены на рефинансирование части затрат по проекту сайклинг-процесса.

В будущем в компании планируют найти и экономически целесообразное решение и для использования метана. Также в ИНК ведется работа над проектом производства «голубого» аммиака, который называют «топливом будущего», поскольку при его использовании не выделяются парниковые газы. Компания разрабатывает технологии улавливания и утилизации СО2, который также планируется закачивать в пласты для повышения нефтеотдачи.

Кроме того, компания отработала уникальную технологию по извлечению лития из рассолов. Планируется, что в 2025 году будет дан старт работе завода неорганической химии, где, в том числе, будет запущено производство карбоната лития с чистотой 99,5%.

Иркутская нефтяная компания не только следует своей миссии, основанной на принципах ESG – продолжает прежние проекты и развивает новые разработки, но и взаимодействует в данном направлении с заинтересованными сторонами.

– Мы подключаем к «зеленой тематике» и наших многочисленных подрядчиков. Это касается и соблюдения требований ИНК в области экологии, производственной безопасности, охраны здоровья, и внедрения системы зеленых закупок. Таким образом, уже больше пяти лет мы меняем не только себя, но и наш, так скажем, ближний круг, – отметила Марина Седых.

В настоящее время ИНК с Иркутским государственным университетом планируют задействовать научные ресурсы вуза в совместной ESG-деятельности. Это проблемы парниковых газов, тестирование стрессовых состояний населения, исследование водного биоценоза, реализация подходов циклической экономики, проведение исследований в области прав человека в деятельности промышленных предприятий.

Также компания реализует просветительские и социальные проекты в Иркутске, Усть-Куте, Киренске и Республике Саха (Якутия). «Часть из них прямо касается тем устойчивого развития, в остальных случаях мы стараемся все равно продвигать эти идеи. Это долгосрочная и масштабная работа, и фронт ее постоянно расширяется», – подчеркнула генеральный директор.

В свою очередь модератор пленарного заседания Кирилл Молодцов поделился тем, что видел становление Иркутской нефтяной компании. «Поверьте, там работают не просто люди. Это личности, порядочные, достойные и самодостаточные люди, которые все создали своим трудом. И если вы свяжете свою карьеру с этой компанией – получится история не хуже, чем у крупных федералов», ­– резюмировал Кирилл Валентинович.

5-й Международный научно-практический форум «Нефтяная столица» состоялся на площадке Сургутского государственного университета 23 и 24 марта 2022г в Ханты-Мансийской автономном округе-Югры.