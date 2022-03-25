Германия назвала условия покупки природного газа за рубли

Германия могла бы расплачиваться за поставки российского газа в рублях, но для этого ей пришлось бы нарушить санкции, введенные против Банка России, заявил РБК глава комитета по климату и энергетике парламента ФРГ (бундестага) Клаус Эрнст.

«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также стало бы нарушением договоров о поставках газа», — отметил Эрнст.

Правда, немецкий политик отметил, что замораживание российских активов за рубежом тоже можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», — отметил Эрнст.

Ранее Владимир Путин заявил о переводах расчетов за поставки газа в рубли со странами, которые ранее были внесены в список недружественных.

