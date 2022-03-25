Дистанционное управление подъёмными кранами внедрили на БрАЗе

Подъёмными кранами на складе сырья на БрАЗе теперь можно управлять дистанционно. Как выглядит рабочее место машиниста, узнала съёмочная группа Братской студии телевидения.

Чистый, тёплый и светлый рабочий кабинет, мягкие кресла и рычаги на подлокотниках. Сразу и не скажешь, что здесь трудятся машинисты кранов. Сидя перед экранами мониторов, они управляют подъёмными механизмами на складе сырого нефтяного кокса, который используется для получения анодной массы. Защитная одежда и каски теперь не требуются. Разгружать и перемещать сырьё можно дистанционно, не покидая комфортного рабочего места.

«Мониторы полностью имитируют кабину крана, машинист чувствует себя так, как будто находится в ней. Они расположены так – вид спереди, слева и справа. На каждом кране установлено 8 видеокамер. Они так отрегулированы, что мы можем полностью весь кран видеть, что у нас происходит, следить за канатами, чтобы они всегда были параллельно, согласно инструкции, чтобы не произошло порыва. На данный момент мы загрузили прокалочную печь», – Евгения Сковитина, бригадир участка грузоподъёмных механизмов на производстве анодной массы ПАО «РУСАЛ Братск».

Благодаря видеоконтролю машинисты кранов сейчас видят больше, чем в кабине. Говорят, нет слепых зон. А датчики подают предупреждающие сигналы.

«Изменения налицо. Зимой тепло, летом есть охлаждение, также организована комната отдыха для машинистов. Раньше весь процесс осуществлялся управлением из кабины крана, то есть машинист находился в производственной среде», – Сергей Курышев, и. о. начальника участка грузоподъёмных механизмов на производстве анодной массы ПАО «РУСАЛ Братск».

Реальные условия довольно сильно отличаются от нынешних рабочих мест. Помимо комфорта, дистанционное управление – это значительное снижение нагрузки и забота о безопасности. Прошли обучение и перешли на дистанционную работу 32 специалиста. Каждый из них в случае необходимости может вновь взяться за рычаги в кабине крана.

Улучшение условий труда сотрудников БрАЗа – часть программ по техперевооружению завода и модернизации. Эта работа началась на БрАЗе более 10 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Кроме того, в 2019 году завод стал участником федерального проекта «Чистый воздух».

«Экологические электролизёры мы ставим в рамках капитального ремонта. Мы начинаем строительство новых газоочистных установок и планируем, что к 2025 году их будет 15 на заводе. Завод живёт нормальной, стабильной жизнью, реализует все намеченные планы по экологическим программам и программам технического перевооружения предприятия», – Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

Также продолжаются проектные работы и подготовка к общественным слушаниям по кардинальной перестройке БрАЗа. Строительство новых корпусов, оборудованных электролизёрами РА-550, должно начаться уже в этом году. По завершении грандиозного проекта, который предварительно оценивается в 120 миллиардов рублей, более половины братского алюминия будет производиться по самой современной технологии обожжённого анода. Воздействие на окружающую среду при этом существенно снизится.