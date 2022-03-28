«В наших планах ничего не изменилось». Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence», – о рынке элитной недвижимости премиум-класса

– Первый шок от происходящих в экономике событий уже прошёл, и если посмотреть на жизнь Иркутска, то, в общем, в городе ничего не изменилось: как люди работали, так и работают, стройки не остановились, продолжается ремонт дорог и благоустройство, – отмечает Владимир Дмитриев, собственник элитного ЖК «CORSO residence». – И в наших планах тоже ничего не изменилось: мы активно строим жилой комплекс, утвердили генеральный план пятизвездочного отеля и работаем над концепцией озеленения территории наших объектов. Подробностями, как идёт реализация двух проектов, поделился Владимир Дмитриев.

ЖК «CORSO residence». Из архива компании.

«Спрос есть и будет»

Владимир, как на ваших планах отразились события, произошедшие за последний месяц?

– Если посмотреть на жизнь Иркутска, то, в общем, в городе ничего не изменилось: как люди работали, так и работают, стройки не остановились, продолжается ремонт дорог и благоустройство. Да, есть некая неопределённость, но это когда-то закончится: я верю, что ситуация в экономике должна стабилизироваться к лету: выровняется валютный курс и соответственно, закончится «ценовой беспредел», который в феврале-марте разогнался из-за панических настроений.

Все наши европейские партнёры – те компании, которых мы выбрали поставщиками - прислали нам официальные письма, в которых заверили, что они выполнят взятые на себя обязательства по всем контрактам, в том числе и потому, что у них есть и совместное производство на территории России. Так что мы все свои обязательства перед клиентами выполним на совесть.

Значит, элитная недвижимость востребована и покупается?

– На рынке недвижимости Иркутска ЖК «CORSO residence» – новый продукт, аналогов которому ещё не было, поэтому спрос на него, безусловно, есть. Клиенты приходят, мы заключаем договоры, всё идёт в плановом режиме.

Будете ли вы пересматривать себестоимость проекта и, соответственно, цену квадратного метра?

– С 1 апреля мы корректируем цены в сторону повышения. Но поскольку в ближайшие годы в Иркутске аналогичного проекта элитной недвижимости, я думаю, не появится, то он будет продаваться независимо от цены. К тому же, многие обеспеченные люди сначала хотят видеть готовый продукт, а потом за него платить, понимая при этом, за что заплатят дороже.

Тем не менее, сейчас есть возможность купить недвижимость в ЖК «CORSO residence» по цене ниже, чем она будет после сдачи комплекса в эксплуатацию. Мы прогнозировали удорожание квадратного метра к окончанию стройки в нормальных условиях в пределах 25%, а сейчас понимаем, что в свете последних событий рост будет ещё больше.

Кроме этого, надо понимать, что центр Иркутска, где находится наш жилой комплекс, активно развивается, идут работы по проекту берегоукрепления Ангары, рядом идёт строительство других современных объектов. Через несколько лет прочтение Цесовской Набережной, будет совершенно другим, а значит, ценность недвижимости в «CORSO residence» ещё вырастет.

Цесовская набережная готова к работам по берегоукреплению

Не просто красивая картинка

В обозримом будущем планируется благоустройство Цесовской Набережной, а каким оно будет вокруг вашего комплекса?

– Сейчас мы ведём проектные работы по благоустройству улицы Марата, а также занимаемся проектом озеленения вокруг «CORSO residence»: пригласили московскую компанию, которая предложила интересные, свежие идеи – раньше в Иркутске их никто не воплощал. Вместе с подрядчиком разбираемся, какие растения приживутся в нашем климате, как они будут себя чувствовать и выглядеть не только летом, но и в течение всего года – осенью, зимой. При этом мы хотим сделать не просто красивую картинку, а придать зелёной зоне функциональность, чтобы она была удобной для горожан.

Владимир, вы сами будете жить в «CORSO residence»?

– Меня часто об этом спрашивают. Мой ответ: да, буду. То, что я делаю, это ведь не просто серийный проект, на котором можно заработать деньги и перейти к следующему объекту. Это проект, который создаётся для себя с точки зрения любви к городу и его жителям, чтобы поднять в Иркутске качество жизни и услуг на более высокий уровень.

Думаю, наш проект также привлечёт в Иркутск состоятельных людей, которые раньше жили за границей и сейчас возвращаются в Россию, особенно тех, у кого здесь бизнес. Возможно, в нашем городе останутся жить и топ-менеджеры крупных российских компаний, которые пока едут в Иркутск в длительные рабочие командировки. Если им предложить сопоставимые с той же Москвой условия жизни, то очень многие останутся здесь на постоянное место жительства. Я в этом уверен.

Проект парадной ЖК «CORSO residence». Из архива компании.

Отель с особым сценарием

Кроме строительства жилого комплекса, вы также планируете возведение пятизвёздочного отеля. На какой стадии находится этот проект?

– Да, в этой части наши планы тоже не меняются. Проектом гостиницы занимается управляющая компания, и на сегодняшний день мы утвердили концепцию отеля, схему генплана и другие базовые параметры. Зарубежные партнёры – представители мирового гостиничного бизнеса – подтвердили своё намерение сотрудничать с нами в дальнейшем, когда ситуация стабилизируется. Мы не отказались от наших планов построить отель по мировым стандартам с международной классификацией, поэтому будем строить с учётом всех требований к пятизвёздочной гостинице. Перед нами стоит задача сделать так, чтобы большая часть наших планировочных решений совпали с пожеланиями сетевых брендов – в дальнейшем это позволит заключить договор на управление отелем.

Проект отеля 5*. Из архива компании.

Кроме международной пятизвёздочной классификации, чем ещё ваш отель будет отличаться от тех, что уже есть в Иркутске?

– Наш отель больше ориентирован на бизнес-клиентов, чем на туристов. Поэтому в нём предусмотрены номера разных типов, в частности, достаточно большое количество апартаментов и люксов, которые можно использовать по разным сценариям. К примеру, как арендное жильё премиум-класса, которого пока остро не хватает в нашем городе.

Кстати, большие номера для длительного проживания – это как раз предложение нашим крупным компаниям, чтобы они арендовали их для своих гостей, сотрудников, топ-менеджеров. А поскольку инфраструктура отеля продумана так, что качественные услуги люди будут получать здесь и сейчас, это облегчит им жизнь в новом городе и сэкономит драгоценное время.

Наталия Горбань

Офис продаж:

г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 1, этаж 9

8 (800) 200-35-05

corso.irk.ru

Застройщик ООО СЗ "Мечта". Проектные декларации на наш.дом.рф