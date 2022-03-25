Спад ажиотажного спроса отмечают на потребительском рынке Иркутской области

Сегодняшний дефицит спровоцирован, в первую очередь, резким ростом потребительского спроса. Об этом сообщила руководитель службы потребрынка и лицензирования региона Ольга Степанова.

«Ажиотаж нарушает отлаженные механизмы в цепочках товародвижения, перегревает рынок, провоцирует дефицит и дополнительную инфляцию. Конечно, нельзя исключить временные трудности, связанные с перестройкой логистики, замещением ряда импортных товаров, попавших под санкции, но в целом ситуация управляемая. В большинстве сетевых и несетевых магазинов товары представлены в достаточном количестве и ассортименте», – говорит Ольга Степанова.

Напомним, с 28 марта в регионе начнет действовать социальный проект по минимизации наценок на продовольственные товары первой необходимости. Свое желание присоединиться к акции по принятию добровольных обязательств по самоограничению предельного уровня наценок на социально значимые продовольственные товары первой необходимости уже выразили 46 предприятий торговли, общее количество их торговых объектов составило 694. Проект направлен на поддержку покупательской способности населения в условиях введения против Российской Федерации экономических санкций.