Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» просят правительство о поддержке, как у ИТ-отрасли

Ретейлеры направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РБК.

«Несмотря на значительную роль отрасли интернет-торговли в поддержании экономической стабильности страны и фактическую принадлежность к ИТ-отрасли, в настоящее время практически отсутствуют адресные меры поддержки для ИТ-компаний на российском рынке e-commerce», – говорится в нем.

В качестве примера онлайн-ретейлеры привели «налоговый маневр», который, указали они, действует только для разработчиков ПО. С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о налоговых льготах для российских ИТ-компаний, по которому налог на прибыль для них снизился с 20 до 3%, а страховые взносы – с 14 до 7,6%. «При этом из перечня льготируемых видов дохода исключаются любые иные модели монетизации ПО, которые намного чаще применяются современными цифровыми компаниями (агентское вознаграждение за доступ к ПО платформы, подписка, рекламная модель и др.)», – заметили компании.

По словам представителей компаний, без поддержки маркетплейсов будет трудно сохранять высокие темпы развития ИТ-отрасли, а также могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса, которые реализуют товар через такие площадки.