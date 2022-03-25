АТБ увеличил ставку по накопительному счету для премиальных клиентов до 21% годовых

С 25 марта Азиатско-Тихоокеанский банк повысил доходность по накопительному счету для новых клиентов, открытого в рамках программы «Статус», до 21% годовых.

Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца, исходя из ежедневного остатка на начало дня. Ограничений на пополнение накопительного счета нет, средства можно снимать без потери процентов. Ставка одинакова для всех категорий ВИП-клиентов без ограничения по срокам размещения денежных средств.

С подробными условиями и тарифами можно ознакомиться на сайте банка.