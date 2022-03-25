Счёт «Супер копилка» от АТБ вошел в топ-5 лучших накопительных счетов за март 2022 года

В настоящее время доходность по продукту составляет до 17,5 % годовых

Аналитический портал «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших накопительных счетов в рублях в марте 2022 года. Азиатско-Тихоокеанский банк занял 5-е место среди 20 наиболее выгодных для клиента вариантов.

Исследование проводилось по предложениям из продуктовых линеек российских банков, входящих в первую сотню по активам.

Как отмечают аналитики портала, в текущий момент из-за высокой ключевой ставки доходность по накопительным счетам достигла исторического максимума.

В настоящее время в АТБ действуют сразу пять депозитных счетов, часть из которых можно открыть как в офисе банка, так и онлайн. Самыми высокодоходными продуктами остаются «АТБ. Вклад» - 22% годовых, и накопительный счет «Супер копилка» - 17,5% годовых. По каждому из продуктов действуют свои индивидуальные условия.

Узнать подробнее о накопительном счете «Супер копилка».

Узнать подробнее о вкладе «АТБ.Вклад».

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы согласно закону.