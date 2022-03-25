Банк «Открытие» рассказал, как скачивать мобильные приложения банка

Банк «Открытие» является признанным лидером в удобстве каналов дистанционного обслуживания (мобильного приложения и интернет-банка). В числе преимуществ — легкость и простота использования интерфейсов для всех категорий пользователей. Все финансовые операции можно проводить в любое время, со всех устройств и без ограничений. Это особенно важно в связи с возросшим спросом на оперативный сервис в последнее время.

В настоящее время мобильные приложения банка «Открытие» на iOS и Android доступны для клиентов и работают в обычном режиме. Однако из-за введенных санкций владельцам iOS и Android недоступно скачивание мобильных приложений банка в App Store и Google Store.

Мы подготовили и опубликовали на сайте банка подробные инструкции по установке мобильных сервисов для разных типов смартфонов.

Пользователям iOS банк «Открытие» рекомендует не удалять установленное ранее мобильное приложение банка — оно работает в обычном режиме, а новым пользователям использовать интернет-банк. Вход в интернет-банк можно упростить, создав ярлык веб-версии в телефоне (будет выглядеть как обычная иконка приложения):

1. Откройте Safari и введите ib.open.ru.

2. Нажмите на значок «Поделиться».

3. Выберите добавить «На экран Домой».

4. Введите название приложения.

Если вы еще не зарегистрированы в интернет-банке или забыли данные для входа, зарегистрируйтесь с помощью номера карты банка или телефона (при отсутствии действующей карты в банке).

Пользователям Android-устройств по-прежнему доступно для скачивания мобильное приложение банка через AppGallery.