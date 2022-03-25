Дальневосточный банк – в ТОП-10 рейтинга лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком

Дальневосточный банк вошел в ТОП-10 рейтинга Лучшие дебетовые карты «Мир» с кешбэком банков ТОП 51-100 в марте 2022 года. Были проанализированы дебетовые карты ТОП 51-100 банков России по активам на 01.02.2022 и рассчитаны 20 наиболее привлекательных для держателей вариантов.

При составлении рейтинга учитывались также:

стоимость выпуска (перевыпуска) и обслуживания карты;

количество бонусных категорий;

величина кешбэка у партнеров;

условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;

набор дополнительных сервисов - онлайн-оформление;

надежность и значимость банка на рынке.

Дальневосточный банк предлагает дебетовые и кредитные карты МИР. Они обслуживаются на всей территории России, также их можно использовать для оплаты покупок и снятия местной валюты в ряде стран - сегодня это Турция, Вьетнам, ОАЭ, Армения, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия. Для держателей карт МИР доступна бесконтактная оплата смартфоном с помощью сервиса Mir Pay, возможность возвращать до 5 %* от потраченной суммы с помощью кешбэка и автоматическое подключение к Программе лояльности платежной системы «Мир», которая позволяет получать на карту до 20% стоимости покупок в торговых точках - партнерах программы.

* Кешбэк в размере 5 % начисляется при оплате товаров/услуг по выбранной (привилегированной) категории и 0,5 % - за прочие покупки. Кешбэк начисляется при суммарном объеме операций свыше 15 000 руб. в отчетном периоде за прочие покупки, привилегированные категории – в расчете суммарного объема операций не учитываются. Максимальная сумма кешбэка составляет 3000 руб. за отчетный период.

Подробнее на Выберу.ру: https://www.vbr.ru/banki/debetovyekarty/podbor/best-debet-cards-mir-top-march-51-100-2022/