С заботой о будущем: Росбанк поддержит "Час Земли"

26 марта Росбанк в 9-ый раз поддержит самую массовую ежегодную экологическую акцию «Час Земли». Она носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В субботу на 1 час, с 20:30 до 21:30 по местному времени, Росбанк отключит от электропитания рекламные крышные установки банка и внешнюю подсветку ряда офисов в 10 городах: Москве, Нижнем Новгороде, Астрахани, Краснодаре, Красноярске и Владивостоке, а в Перми, Иркутске, Томске и Чите акция продлится все выходные.

Организатор глобальной экологической акции «Час Земли», в которой принимает участие до 20 млн человек, — Всемирный фонд дикой природы (WWF). С 2019 года Росбанк является информационным партнером акции, рассказывая сотрудникам и клиентам о целях «Часа Земли» и возможности присоединиться к нему.

«Очень важно объединять усилия в вопросах будущего нашей планеты. Земля остается общим домом для миллионов видов живых существ, и мы должны стремиться жить в гармонии с природой, бережно относиться к ее ресурсам, проявлять заботу о тех, кто с нами рядом», - поделилась Светлана Каримова, административный директор Росбанка.

Каждый житель России может присоединиться к акции Всемирного фонда дикой природы. Для этого нужно 26 марта в 20:30 по местному времени выключить свет и бытовые электроприборы на 1 час в знак неравнодушия к будущему планеты Земля.

Можно также отметить свой город на онлайн-карте «Часа Земли» на сайте https://60.wwf.ru/#map.

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