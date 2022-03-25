Росбанк повысил ставки по вкладам

Ключевая ставка в России сохраняется на высоком уровне, а Росбанк снова увеличивает ставки по вкладам.

C 24 марта вырастут ставки по вкладам на срок 6 месяцев:

по вкладу «150 лет надежности» — до 16,5%;

по вкладу «Премиум 150 лет надежности» — до 17% от 1,5 млн ₽.

И по-прежнему можно открыть новый вклад с максимальной доходностью — до 20% на срок 3 месяца.

Узнайте подробности и подайте заявку на открытие вклада «150 лет надежности» и «Премиум 150 лет надежности» на сайте Росбанка или через приложение РОСБАНК Онлайн.

Сумма вклада «150 лет надежности» от 15 000 до 300 000 000 рублей.

Условия действительны на 24.03.2022г.