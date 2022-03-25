144 предприятия Иркутской области зарегистрировались на «Бирже импортозамещения»

До 2024 года Приангарье планирует заменить 45 видов импортного товара своим производством, сообщили SIA.RU в администрации региона.

«На федеральном уровне создан цифровой сервис «Биржа импортозамещения», с помощью которого обеспечивается прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Это шанс для региональных компаний заявить о себе на федеральном и международном уровнях», – сказал губернатор.

Как сообщила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун, по состоянию на 25 марта 2022 года на бирже зарегистрировано 144 предприятия Иркутской области. На портале размещено 2400 наименований продукции, включая товары первой необходимости, импортозамещаемую и санкционную продукцию.

Напомним, что ранее Усть-Илимская компания «Кипрей» откликнулась на запрос Объединённых Арабских Эмиратов об экспорте чая из трав. Его разместили на электронной бирже Минпромторга России.