Губернатор Приангарья призвал не создавать искусственного дефицита медпрепаратов

Многие жители региона закупают, не назначенные врачом, препараты впрок, пишет губернатор Игорь Кобзев.

«Страна обеспечена лекарствами и мы также ведем мониторинг по ценам в аптечной сети. Поэтому хочу попросить жителей Иркутской области не создавать искусственный дефицит медпрепаратов в результате тотальной скупки лекарств в аптеках», – сказал глава региона во время проведения антикризисного штаба.

Кобзев поручил минздраву области к 1 апреля доложить о наличии в регионе лекарственными препаратами, в том числе дорогостоящими, жизненно важными, получаемыми по федеральной льготе.

На сегодня, министерство ведет работу по контрактации лекарственных препаратов, которые обеспечат годовую потребность. Фармацевтические кампании подтверждают, что поставки лекарств продолжаются.

Напомним, что ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», позволяющий ввозить в Россию зарегистрированные в стране препараты в упаковках, предназначенных для обращения в других государствах. На ввозимые лекарства будут наноситься самоклеящиеся этикетки, содержащие информацию о препарате на русском языке.